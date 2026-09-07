S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Everest Reinsurance Group von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Everest Reinsurance Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Everest Reinsurance Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 340,00 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie investierten, hätten nun 29,412 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (380,87 USD), wäre die Investition nun 11 202,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Everest Reinsurance Group belief sich zuletzt auf 14,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at