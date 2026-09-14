Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Lukrative Everest Reinsurance Group-Investition?
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 3 Jahren bedeutet
Die Everest Reinsurance Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 380,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,263 Everest Reinsurance Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,77 USD, da sich der Wert eines Everest Reinsurance Group-Papiers am 11.09.2026 auf 371,71 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,23 Prozent vermindert.
Everest Reinsurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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