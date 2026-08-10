S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evergy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Evergy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Evergy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Evergy-Aktie an diesem Tag bei 66,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 149,432 Evergy-Papiere. Die gehaltenen Evergy-Anteile wären am 07.08.2026 12 459,65 USD wert, da der Schlussstand 83,38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,60 Prozent erhöht.

Evergy war somit zuletzt am Markt 19,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at