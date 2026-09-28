S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Evergy-Aktie gebracht.

Die Evergy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Evergy-Aktie an diesem Tag 50,42 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Evergy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,983 Evergy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,78 USD, da sich der Wert eines Evergy-Anteils am 25.09.2026 auf 78,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evergy bezifferte sich zuletzt auf 17,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at