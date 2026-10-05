S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evergy-Aktien verdienen können.

Das Evergy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Evergy-Aktie bei 62,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Evergy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,903 Evergy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 259,06 USD, da sich der Wert eines Evergy-Papiers am 02.10.2026 auf 79,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,91 Prozent angezogen.

Der Evergy-Wert an der Börse wurde auf 18,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at