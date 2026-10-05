Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
|Lohnendes Evergy-Investment?
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren
Das Evergy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Evergy-Aktie bei 62,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Evergy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,903 Evergy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 259,06 USD, da sich der Wert eines Evergy-Papiers am 02.10.2026 auf 79,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,91 Prozent angezogen.
Der Evergy-Wert an der Börse wurde auf 18,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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