S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Evergy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evergy-Anteile bei 72,29 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 138,332 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 036,10 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,36 Prozent.

Am Markt war Evergy jüngst 18,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at