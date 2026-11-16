S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Evergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Evergy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76,47 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Evergy-Papiers auf 88,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 160,91 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 16,09 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Evergy belief sich zuletzt auf 20,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at