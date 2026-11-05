Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Lohnende Everpure A-Investition?
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05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Everpure A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Everpure A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,860 Everpure A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 111,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 319,71 USD wert. Damit wäre die Investition 219,71 Prozent mehr wert.
Der Everpure A-Wert an der Börse wurde auf 39,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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