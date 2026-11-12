Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Lohnende Everpure A-Investition?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Everpure A-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Everpure A-Anteile bei 28,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35,461 Everpure A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 776,60 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 11.11.2026 auf 106,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 277,66 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Everpure A einen Börsenwert von 33,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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