S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Everpure A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Everpure A-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Everpure A-Anteile bei 28,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35,461 Everpure A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 776,60 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 11.11.2026 auf 106,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 277,66 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Everpure A einen Börsenwert von 33,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at