S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Everpure A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Everpure A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Everpure A-Aktie bei 85,69 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Everpure A-Aktie investiert hat, hat nun 11,670 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 526,20 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 30.09.2026 auf 130,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,62 Prozent vermehrt.

Everpure A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at