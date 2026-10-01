Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Langfristige Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor einem Jahr abgeworfen
Everpure A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Everpure A-Aktie bei 85,69 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Everpure A-Aktie investiert hat, hat nun 11,670 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 526,20 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 30.09.2026 auf 130,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,62 Prozent vermehrt.
Everpure A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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