Eversource Energy Aktie

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WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080

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Rentables Eversource Energy-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Eversource Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Eversource Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Eversource Energy-Papiers betrug an diesem Tag 53,23 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Eversource Energy-Aktie investierten, hätten nun 187,864 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 120,42 USD, da sich der Wert eines Eversource Energy-Papiers am 06.11.2026 auf 69,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,20 Prozent.

Eversource Energy wurde am Markt mit 26,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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