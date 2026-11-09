Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Rentables Eversource Energy-Investment?
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Eversource Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Eversource Energy-Papiers betrug an diesem Tag 53,23 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Eversource Energy-Aktie investierten, hätten nun 187,864 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 120,42 USD, da sich der Wert eines Eversource Energy-Papiers am 06.11.2026 auf 69,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,20 Prozent.
Eversource Energy wurde am Markt mit 26,37 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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