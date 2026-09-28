Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Lohnender Eversource Energy-Einstieg?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Eversource Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,36 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Eversource Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 174,338 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 11 100,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Eversource Energy eine Marktkapitalisierung von 23,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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