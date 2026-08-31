S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.08.2023 wurde das Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,669 Eversource Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 110,00 USD, da sich der Wert eines Eversource Energy-Anteils am 28.08.2026 auf 70,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent angezogen.

Der Eversource Energy-Wert an der Börse wurde auf 26,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at