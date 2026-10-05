Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Eversource Energy-Investition
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Eversource Energy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,181 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 76,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,50 USD belief. Damit wäre die Investition 23,84 Prozent weniger wert.
Eversource Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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