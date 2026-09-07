Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Profitable Eversource Energy-Anlage?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eversource Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,445 Eversource Energy-Anteilen. Die gehaltenen Eversource Energy-Anteile wären am 04.09.2026 7 918,20 USD wert, da der Schlussstand 71,05 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 20,82 Prozent.
Eversource Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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