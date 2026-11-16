Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Lohnende Exelon-Anlage?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Exelon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,194 Exelon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 46,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 951,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,15 Prozent erhöht.
Exelon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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