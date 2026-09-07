Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Lohnender Exelon-Einstieg?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 3 Jahren eingefahren
Am 07.09.2023 wurde die Exelon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Exelon-Anteile an diesem Tag bei 40,57 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Exelon-Aktie investiert hat, hat nun 2,465 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 107,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,64 USD belief. Damit wäre die Investition 7,57 Prozent mehr wert.
Exelon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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