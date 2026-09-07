S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Exelon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.09.2023 wurde die Exelon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Exelon-Anteile an diesem Tag bei 40,57 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Exelon-Aktie investiert hat, hat nun 2,465 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 107,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,64 USD belief. Damit wäre die Investition 7,57 Prozent mehr wert.

Exelon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at