Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Lohnendes Exelon-Investment?
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Exelon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Exelon-Aktie bei 37,41 USD. Bei einem Exelon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,731 Exelon-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 40,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 088,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,87 Prozent angewachsen.
Exelon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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