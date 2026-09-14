Exelon Aktie

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WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019

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Exelon-Investition im Blick 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Exelon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Exelon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exelon-Papiers betrug an diesem Tag 37,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,466 Exelon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelon-Aktie auf 43,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 142,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,23 Prozent angezogen.

Exelon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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