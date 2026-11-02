Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Langfristige Investition
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exelon von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Exelon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Exelon-Aktie bei 40,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 245,700 Exelon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Exelon-Papiers auf 46,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 341,52 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,42 Prozent erhöht.
Der Exelon-Wert an der Börse wurde auf 47,73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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