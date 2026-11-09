S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exelon-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Exelon-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Exelon-Aktie bei 40,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,465 Exelon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 45,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,45 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 112,45 USD entspricht einer Performance von +12,45 Prozent.

Exelon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at