Exelon Aktie

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WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019

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Lohnende Exelon-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exelon von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Exelon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 28.09.2025 wurde das Exelon-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Exelon-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,268 Exelon-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,49 USD, da sich der Wert einer Exelon-Aktie am 25.09.2026 auf 40,34 USD belief. Mit einer Performance von -8,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Exelon wurde am Markt mit 41,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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