S&P 500-Wert Exelon-Aktie: Wäre eine Anlage in Exelon vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Bei einem frühen Investment in Exelon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Exelon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,68 USD. Bei einem Exelon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228,938 Exelon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Exelon-Papiers auf 43,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 057,23 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 057,23 USD, was einer positiven Performance von 0,57 Prozent entspricht.

Exelon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at