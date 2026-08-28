Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: Hätte sich eine Expand Energy-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Expand Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 97,24 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Expand Energy-Aktie investierten, hätten nun 10,284 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 98,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 007,82 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,78 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Expand Energy belief sich zuletzt auf 22,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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