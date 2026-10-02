Expand Energy Aktie

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WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353

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Rentables Expand Energy-Investment? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expand Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expand Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Expand Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,196 Expand Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,77 USD, da sich der Wert eines Expand Energy-Anteils am 01.10.2026 auf 85,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,77 Prozent angezogen.

Expand Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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