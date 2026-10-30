Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Rentabler Expand Energy-Einstieg?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expand Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Expand Energy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Expand Energy-Anteile bei 85,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,682 Expand Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 056,54 USD, da sich der Wert eines Expand Energy-Papiers am 29.10.2026 auf 90,44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,65 Prozent.
Expand Energy war somit zuletzt am Markt 20,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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