Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expand Energy-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Expand Energy-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Expand Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 122,609 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 86,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 638,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,39 Prozent vermehrt.

Der Expand Energy-Wert an der Börse wurde auf 19,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at