Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Rentabler Expand Energy-Einstieg?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Expand Energy-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Expand Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 122,609 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 86,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 638,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,39 Prozent vermehrt.
Der Expand Energy-Wert an der Börse wurde auf 19,99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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