Expand Energy Aktie

Expand Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Expand Energy-Investment? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Expand Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Expand Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expand Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,804 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 88,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 490,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,10 Prozent verringert.

Expand Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Expand Energy

mehr Nachrichten

Analysen zu Expand Energy

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Expand Energy 76,24 -2,06% Expand Energy

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen