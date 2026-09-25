Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Profitables Expand Energy-Investment?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Expand Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expand Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,804 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 88,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 490,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,10 Prozent verringert.
Expand Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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