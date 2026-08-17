S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Extra Space Storage-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Extra Space Storage-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Extra Space Storage-Papier an diesem Tag bei 82,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,109 Extra Space Storage-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 147,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 790,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,10 Prozent erhöht.

Extra Space Storage wurde am Markt mit 31,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at