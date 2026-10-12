Extra Space Storage Aktie

Extra Space Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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Frühe Anlage 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Extra Space Storage-Aktien gewesen.

Am 12.10.2016 wurden Extra Space Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 1,320 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 134,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,73 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Extra Space Storage einen Börsenwert von 28,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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