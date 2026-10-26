S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Extra Space Storage-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Extra Space Storage-Aktie bei 105,22 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 95,039 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 629,54 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 23.10.2026 auf 143,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,30 Prozent erhöht.

Extra Space Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at