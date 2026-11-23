Vor 3 Jahren wurde das Extra Space Storage-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Extra Space Storage-Papier bei 126,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Extra Space Storage-Aktie investiert, befänden sich nun 0,789 Extra Space Storage-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,15 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 20.11.2026 auf 154,91 USD belief. Mit einer Performance von +22,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Extra Space Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at