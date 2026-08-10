Extra Space Storage Aktie

Extra Space Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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Extra Space Storage-Investition 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Extra Space Storage eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.08.2021 wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 173,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Extra Space Storage-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,576 Extra Space Storage-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 149,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,12 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,88 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Extra Space Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 31,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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