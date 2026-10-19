Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
|Lohnender Extra Space Storage-Einstieg?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Extra Space Storage von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Extra Space Storage-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Extra Space Storage-Aktie bei 151,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Extra Space Storage-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,599 Extra Space Storage-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Extra Space Storage-Aktie auf 139,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 921,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,87 Prozent.
Der Marktwert von Extra Space Storage betrug jüngst 29,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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