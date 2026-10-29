S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in FedEx-Aktien gewesen.

Das FedEx-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das FedEx-Papier letztlich bei 116,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FedEx-Aktie investiert, befänden sich nun 86,083 FedEx-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 26 219,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 304,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 162,19 Prozent gesteigert.

FedEx wurde am Markt mit 72,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at