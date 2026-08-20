S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FedEx-Aktie gebracht.

Am 20.08.2023 wurden FedEx-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des FedEx-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 175,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das FedEx-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,711 FedEx-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 328,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 875,39 USD wert. Mit einer Performance von +87,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war FedEx zuletzt 77,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at