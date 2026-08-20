FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Langfristige Performance
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.08.2023 wurden FedEx-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des FedEx-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 175,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das FedEx-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,711 FedEx-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 328,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 875,39 USD wert. Mit einer Performance von +87,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war FedEx zuletzt 77,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com
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