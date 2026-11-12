FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Lukrativer FedEx-Einstieg?
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die FedEx-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des FedEx-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 164,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,097 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 967,02 USD, da sich der Wert eines FedEx-Papiers am 11.11.2026 auf 322,63 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 96,70 Prozent.
Zuletzt ergab sich für FedEx eine Börsenbewertung in Höhe von 74,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
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