FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Lohnende FedEx-Investition?
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit FedEx-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 153,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,651 FedEx-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 212,65 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 12.08.2026 auf 326,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,65 Prozent angewachsen.
Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 76,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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