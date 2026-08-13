FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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Lohnende FedEx-Investition? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen FedEx-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit FedEx-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 153,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,651 FedEx-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 212,65 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 12.08.2026 auf 326,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,65 Prozent angewachsen.

Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 76,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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