S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in FedEx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades FedEx-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 116,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das FedEx-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,587 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 285,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 448,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 144,81 Prozent erhöht.

Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 67,90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at