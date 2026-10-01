FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Profitable FedEx-Anlage?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades FedEx-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 116,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das FedEx-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,587 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 285,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 448,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 144,81 Prozent erhöht.
Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 67,90 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com
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