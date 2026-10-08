FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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Lohnende FedEx-Anlage? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FedEx-Aktien verdienen können.

Am 08.10.2025 wurden FedEx-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der FedEx-Anteile betrug an diesem Tag 159,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das FedEx-Papier investiert hätte, hätte er nun 62,518 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 070,27 USD, da sich der Wert eines FedEx-Papiers am 07.10.2026 auf 289,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,70 Prozent erhöht.

Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 68,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

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