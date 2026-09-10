S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FedEx-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das FedEx-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 150,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,646 FedEx-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der FedEx-Aktie auf 309,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 054,96 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 054,96 USD, was einer positiven Performance von 105,50 Prozent entspricht.

FedEx wurde am Markt mit 74,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at