Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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Profitables Fidelity National Information Services-Investment? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fidelity National Information Services gewesen.

Am 14.08.2016 wurde die Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 124,938 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 513,49 USD, da sich der Wert einer Fidelity National Information Services-Aktie am 13.08.2026 auf 44,13 USD belief. Das entspricht einem Minus von 44,87 Prozent.

Fidelity National Information Services wurde am Markt mit 21,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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