Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|Langfristige Performance
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fidelity National Information Services-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Fidelity National Information Services-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fidelity National Information Services-Papier an diesem Tag 55,96 USD wert. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,870 Fidelity National Information Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 40,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 724,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,54 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Fidelity National Information Services belief sich jüngst auf 20,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Fidelity National Information Services IncShs
|35,75
|2,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.