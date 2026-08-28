Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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Langfristige Performance 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fidelity National Information Services-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fidelity National Information Services gewesen.

Fidelity National Information Services-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fidelity National Information Services-Papier an diesem Tag 55,96 USD wert. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,870 Fidelity National Information Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 40,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 724,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,54 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Fidelity National Information Services belief sich jüngst auf 20,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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