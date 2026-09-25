S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Fidelity National Information Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Fidelity National Information Services-Anteile an diesem Tag bei 55,98 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,635 Fidelity National Information Services-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 250,45 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Papiers am 24.09.2026 auf 34,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,50 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Fidelity National Information Services eine Börsenbewertung in Höhe von 17,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at