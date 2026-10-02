S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fidelity National Information Services-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Fidelity National Information Services-Anteile letztlich bei 123,27 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,811 Fidelity National Information Services-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Anteile wären am 01.10.2026 26,85 USD wert, da der Schlussstand 33,10 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 26,85 USD, was einer negativen Performance von 73,15 Prozent entspricht.

Der Fidelity National Information Services-Wert an der Börse wurde auf 17,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at