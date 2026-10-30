Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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Langfristige Anlage 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fidelity National Information Services-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fidelity National Information Services-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fidelity National Information Services-Aktie bei 110,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Fidelity National Information Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,030 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 37,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336,64 USD wert. Mit einer Performance von -66,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Fidelity National Information Services wurde am Markt mit 19,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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