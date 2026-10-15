S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in FirstEnergy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die FirstEnergy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die FirstEnergy-Aktie letztlich bei 31,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das FirstEnergy-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,736 FirstEnergy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der FirstEnergy-Aktie auf 45,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 44,11 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte FirstEnergy einen Börsenwert von 26,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at