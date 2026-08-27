S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FirstEnergy-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FirstEnergy-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der FirstEnergy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das FirstEnergy-Papier an diesem Tag bei 43,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FirstEnergy-Aktie investiert, befänden sich nun 2,285 FirstEnergy-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,76 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Anteils am 26.08.2026 auf 46,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für FirstEnergy eine Börsenbewertung in Höhe von 26,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at