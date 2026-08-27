FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|FirstEnergy-Anlage
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FirstEnergy-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der FirstEnergy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das FirstEnergy-Papier an diesem Tag bei 43,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FirstEnergy-Aktie investiert, befänden sich nun 2,285 FirstEnergy-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,76 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Anteils am 26.08.2026 auf 46,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für FirstEnergy eine Börsenbewertung in Höhe von 26,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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