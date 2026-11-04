S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Flex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Flex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Flex-Papier bei 11,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,634 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 760,63 USD, da sich der Wert eines Flex-Anteils am 03.11.2026 auf 88,10 USD belief. Damit wäre die Investition um 660,63 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Flex zuletzt 31,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at