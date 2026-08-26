Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|Profitable Flex-Anlage?
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26.08.2026 10:03:29
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Flex-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Flex-Papier 22,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Flex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 449,191 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 109,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49 074,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +390,74 Prozent.
Der Flex-Wert an der Börse wurde auf 39,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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